Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından itfaiye personellerine yönelik arama ve kurtarma eğitimi verildi.

İstanbul AFSİAD Başkanı yerel basınla buluştu İstanbul AFSİAD Başkanı yerel basınla buluştu

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından itfaiye personellerine yönelik arama ve kurtarma eğitimi verildi.

AFAD ekipleri tarafından itfaiye müdürlüğü personeline yönelik 6 modülden oluşan ‘Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi’ verildi. Eğitimin ilk etabı dün başlarken, 8 Aralık Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi. Eğitim çalışmasının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.