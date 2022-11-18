Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 3 etaptan oluşan ve 77 kişinin katılımı ile Arazide Kayıp Arama Eğitmen Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 3 etaptan oluşan ve 77 kişinin katılımı ile Arazide Kayıp Arama Eğitmen Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Program AFAD bünyesinde gerçekleştirildi. Kayıp arama operasyonlarının daha sistematik hale getirilebilmesi amaçlandığı programa 18’i AFAD’dan olmak üzere toplamda 77 kişi katıldı. 3 etaptan oluşan programın ilk etabı başarı ile gerçekleştirilirken diğer etapların ise ilerleyen günlerde yapılacağı ifade edildi.