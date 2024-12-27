Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 83,7 milyon Euro bütçeli "Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı"na başvuru çağrısında bulundu. Ocak 2025’te duyurulacak teklif çağrısında, rekabetçilik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal kapsayıcılık ve işbirliği yönetimi projeleri desteklenecek.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk kez katılım sağladığı "Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" Ocak 2025’te yeni teklif çağrısını duyuruyor. Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, birlikler ve sivil toplum kuruluşlarına programa başvuru yapmaları için çağrıda bulundu. Toplam 83,7 milyon Euro bütçeye sahip program, rekabetçilik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal kapsayıcılık ve işbirliği yönetimi alanlarında projeleri destekleyecek. Katılım için en az bir AB üyesi ülke ve bir AB üyesi olmayan ülkeyle birlikte üç ülkeden oluşan bir konsorsiyum oluşturulması gerekiyor. Ortak bulma ve proje geliştirme süreçlerini kolaylaştıran Medconnect platformuna kayıt yapılması ve 16 Ocak 2025 tarihinde çevrimiçi düzenlenecek bilgilendirme toplantısına katılım büyük önem taşıyor. İlgililer, proje tekliflerini hazırlayarak programın sunduğu bu uluslararası işbirliği fırsatından yararlanabilirler.