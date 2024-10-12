Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, Çanakkale’nin Lapseki, Biga, Balıkesir’in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.