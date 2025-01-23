Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, depremde arama ve kurtarma eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

AFAD Başkanlığı tarafından “100 bin arama kurtarmacı yetiştirme” hedefi doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet personeline “Depremde Arama Kurtarma Eğitimi” verildi. Eğitimlerde, bir afet durumunda hızlı müdahale yöntemleri, enkazda kurtarma teknikleri ve ekipman kullanımı gibi kritik konular ele alındı. Çevik Kuvvet personeli, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da afet müdahale becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerle afet anında koordinasyon ve müdahale kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Halkın güvenliğini artırmayı amaçlayan bu tür eğitim programlarının genişletilerek devam edeceği ve diğer kurumların da dahil edileceği bildirildi.

Eğitimlere katılan Çevik Kuvvet personeli ise kazandıkları bilgi ve tecrübeyle afet müdahale kapasitesine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.