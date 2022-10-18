AFAD Başkanlığında çalışmaya başlayacak olan sözleşmeleri personellerin eğitimleri başladı. sözleşmeli arama kurtarma teknisyenlerinin Hazırlayıcı Eğitimlerinin ilk etabı AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde başladı. Personellerin eğitimlerinin ardından Afyonkarahisar ve Antalya’da göreve başlayacakları ifade edildi.

Bakan Bilgin’den, Bartın’daki maden faciasıyla ilgili önemli açıklama:

Bakan Bilgin’den, Bartın’daki maden faciasıyla ilgili önemli açıklama:

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