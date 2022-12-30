Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) 5 kentin AFAD Müdürlüklerinde görevli personellerin katılımı ile ‘Gece Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) 5 kentin AFAD Müdürlüklerinde görevli personellerin katılımı ile ‘Gece Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde yapılan tatbikata Antalya, Burdur, Uşak, Eskişehir ve Kütahya İl Müdürlükleri’nde görevli personeller katıldı. Kurumda ilk defa sözleşmeli olarak ataması yapılan arama kurtarma teknisyenleri katılım gösterdi. Hazırlayıcı eğitimler çerçevesinde yapılan tatbikatta personellerin performansları ise göz doldurdu. Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalanların gece karanlığına rağmen kurtarıldı.

Eğitim ve tatbikat çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.