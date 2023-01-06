Afyonkarahisar’da AFAD ve UMKE’nin acil durumlarda karşılaşabileceği sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar’da AFAD ve UMKE’nin acil durumlarda karşılaşabileceği sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar, Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı (AFAD) ziyaret etti.

Afetlerde işbirliği içerisinde, omuz omuza hizmet veren UMKE ve AFAD envanterini de inceleyen Çınar’a UMKE birimi personeli de eşlik etti. Ziyarette birimlerin çalışması, yaşanabilecek bir acil durum karşısındaki hazırlıkları hakkında bilgi alan Çınar, ihtiyaçlar ve çalışma esnasında karşılaşılabilen sorunlar hakkında, AFAD yönetimi ve UMKE personeli ile istişarede bulundu.