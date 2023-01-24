Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 2022 yılında kayıp kişiden denizde boğulma olayına kadar toplam 85 farklı ihbar gelirken, müdahale edilen vakalardan 1 kayıp, 25’i ölü, 62’sine yaralı ulaşıldı. Ekipler 86 kişiyi ise sağ olarak kurtardı.

Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 2022 yılında kayıp kişiden denizde boğulma olayına kadar toplam 85 farklı ihbar gelirken, müdahale edilen vakalardan 1 kayıp, 25’i ölü, 62’sine yaralı ulaşıldı. Ekipler 86 kişiyi ise sağ olarak kurtardı.

Afet ve acil durumlara etkin, kalıcı ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan AFAD, faaliyetlerini insan odaklı olarak sürdürmeye devam ediyor. Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 2022 yılı içerisinde 9 kaybolma ihbarı yapılırken bunlardan 4’ü ölü, 1 kayıp, 5’i ise sağ olarak kurtarıldı.

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlerle ilgili 1 ihbar alan ekipler, belirtiler yere giderek olaya müdahale etti ancak etkilenen olmadı. Ekipler, 39 mahsur kalma ihbarında ise belirtilen adreslere giderken bunlardan 14’üne yaralı, 7’sine ölü olarak ulaştı. Ekipler 32 kişiyi de sağ olarak kurtardı. Ulaşım ve taşımacılıkla ilgili 29 ihbar alan ekipler olay yerine intikal ederek, bunlardan 47’sine yaralı, 11 kişiye ölü olarak ulaşırken 49 kişiyi de sağ olarak kurtardı. Üç boğulma vakasında ise 3 kişiye ölü, 1 kişiye yaralı olarak ulaşıldı. Kentte meydana gelen iki heyelan ve 2 yapısal çökme olayında ise etkilenen olmadı.