Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sakarya’daki vatandaşları, beklenen yoğun kar yağışı öncesinde SMS ile uyardı.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam etmesi beklenen kar yağışı öncesinde uyarılar art arda geliyor. Meteoroloji ve Valiliğinin ardından bu kez ise AFAD vatandaşları cep telefonlarına gönderdiği SMS ile uyardı. Yapılan uyarıda, "MGM’ye göre Sakarya’da yoğun kar sağanaklarının Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.