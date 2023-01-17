Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bazı başarılı Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü pensoneline ’Teşekkür Belgesi’ verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bazı başarılı Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü pensoneline ’Teşekkür Belgesi’ verdi.

Yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı AFAD personeli Şube Müdür V. Yılmaz Durmuş, Şube Müdür V. Ercüment Diyar ve Tekniker Ayhan Yıldız Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. Belgeleri Bilecik İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından ilgili personele tevdi edildi.