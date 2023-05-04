Hakkari AFAD İl Müdürlüğü personelleri tarafından kamu kurum kuruluşlarının çalışanlarına hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Hakkari Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Hakkari İş-Kur Müdürlüğü personellerine; deprem, yangın ve doğal afetlerde yaşanacak bir duruma karşı hazırlıklı olmaları için 3 günlük eğitim verildi. Hakkari AFAD İl Müdürlüğünün eğitim tesislerinde verilen eğitimde, personeller yaşanacak muhtemel bir afete karşı bilgiler verildi.

Eğitim gören kurum personelleri, verdikleri uygulamalı eğitimden dolayı AFAD görevlilerine teşekkür ettiler.