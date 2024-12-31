Erzincan’da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından okullarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlar devam ediyor.

2024 yılı okul afet eğitimleri kapsamında AFAD Müdürlüğü tarafından, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu, Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerine afet farkındalık, yangın farkındalık, yangın uygulama, deprem anı uygulaması ve tahliye eğitimleri verildi.

Eğitim çerçevesinde öğrenciler muhtemel bir depremde kendilerini muhafaza etmeyi ve kontrollü bir şekilde tahliye olmayı öğrendi.