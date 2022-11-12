Türkiye genelinde “çök kapan tutun” tatbikatı saat 18.57 itibariyle gerçekleştirildi. Bakırköy’de bulunan AFAD merkezi yemekhanesinde de saatler 18.57’yi gösterdiğinde AFAD görevlileri yemek masalarının kenarında çök kapan tutun hareketini yaptı.

Türkiye genelinde “çök kapan tutun” tatbikatı saat 18.57 itibariyle gerçekleştirildi. Bakırköy’de bulunan AFAD merkezi yemekhanesinde de saatler 18.57’yi gösterdiğinde AFAD görevlileri yemek masalarının kenarında çök kapan tutun hareketini yaptı.

12 Kasım 1999 yılında Düzce’de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin 23’üncü yılında Türkiye genelinde “Deprem Anı çök-kapan-tutun” tatbikatı gerçekleştirildi. Şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı deprem tatbikatına AFAD görevlileri de katıldı. Bakırköy’de bulunan AFAD Merkezi yemekhanesinde akşam yemeği için bir araya gelen AFAD görevlileri, saatler 18.57’yi gösterdiğinde anonsların yapılmasıyla birlikte yemek masalarının yanında çök-kapan-tutun hareketini yaptı. Tatbikat sonunda AFAD İstanbul Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan kısa bir konuşma yaparak AFAD görevlilerine teşekkür etti.