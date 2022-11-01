Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) gönüllülük sistemine dahil edilen ’Destek AFAD2 gönüllülerine eğitim verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) gönüllülük sistemine dahil edilen ’Destek AFAD2 gönüllülerine eğitim verildi.

Bilecik AFAD gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, enkazda arama kurtarma, yangın eğitimi, ilkyardım farkındalık eğitimi, insani yardım, psikososyal destek eğitimi verildi.Daha sonra tatbikat alanında gönüllülerle uygulama yaptırıldı. Gönüllülere önce afet durumunda kullanılacak malzemeler tanıtıldı, daha sonra eğitim alanında arama kurtarma eğitimi verildi. tüm malzemeler gönüllüler tarafından denenerek kullanımı gösterildi. Malzemelerin tanıtımından sonra ekipler tarafından gönüllülere enkazda hafif arama-kurtarma, beton kırma ve delme, enkaz kaldırma eğitimleri verildi.