Muğla’da afet farkındalığını artırmak, gönüllüler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve doğa bilincini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Muğla AFAD İl Müdürlüğü organizasyonuyla Değirmen Dere Kanyonu’na doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliğe, 60 AFAD gönüllüsü ve 4 AFAD personeli ile birlikte Muğla AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu da katıldı. Katılımcılar, doğal güzellikleriyle öne çıkan Değirmen Dere Kanyonu’nda hem yürüyüş yapma hem de afet bilinci konusunda farkındalıklarını pekiştirme fırsatı buldu.

Yürüyüş sırasında doğa ile iç içe vakit geçiren gönüllüler, kanyonun zorlu parkurlarında ekip ruhuyla hareket etti. Muğla AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada, "Gönüllülük esaslı çalışmalarda bu tür etkinlikler hem birlikteliğimizi güçlendiriyor hem de doğa şartlarında dayanıklılık ve iş birliğini geliştirmemizi sağlıyor" dedi.

AFAD gönüllüleri, yürüyüş boyunca çevre temizliği yaparak etkinliğe çevre bilinci katkısı da sundu.

Muğla AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, benzeri etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, afet gönüllüsü olmak isteyen herkesi AFAD sistemine kayıt olmaya davet etti.