SAMSUN (İHA) – Dünya Gönüllüler Günü’nde Samsun AFAD gönüllüleri tarafından coşkulu kutlama gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Dünya Gönüllüler Günü’nde Samsun AFAD gönüllüleri tarafından coşkulu kutlama gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak belirlenmesinin ardından bu anlamlı günün adına Samsun’da bir araya gelen AFAD gönüllüleri düzenledikleri organizasyonla konuşma ve eğlenceler yapıldı.

Samsun AFAD gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü adına bir araya gelerek düzenledikleri organizasyonda ilk olarak davetlilere yemek ikramında bulundu. Samsun AFAD gönüllüleri koordinatörü Emine Karabey yapmış olduğu konuşmada, “Kıymetli vatandaşlarım, BM Genel Kurulu gönüllülük esas alan çalışmaları dünya genelinde yaygınlaştırmak ve duyurmak için 5 Aralık tarihinin Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bizler bu vesileyle Samsun AFAD gönüllüleri olarak toplumsal yararların gelişimi için burada toplanmış bulunmaktayız. Aslına bakarsak Samsun AFAD gönüllülerinin amacı kendi isteği ve yardımlaşma ruhu ile herhangi bir maddi karşılık beklemeden kamu yararına katkıda bulunmaktır” dedi.

“Sadece afetlerde değil sosyal yaşamda da önemli projelere imza attık”

Şu ana kadar ve bundan sonraki süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Karabey, “Dünya Gönüllüler Günü ve gönüllülük kavramının toplumumuzda daha geniş kitlelere yayılması, gönüllü çalışmaların yerel ve ulusal platformlara dağıtılması için çok önemli bir gün olarak kabul ediyoruz. Bizler bu bilinçle bugüne kadar birçok faaliyette bulunduk. Çoğumuz evini, ailesini, işini geride bırakarak devletimizin milletimizin yardımına koştu. Mesafeleri hesaba katmadan bilgi ve tecrübesi ile gönüllülük esasında büyük özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Samsun AFAD gönülleri olarak sadece afetlerde değil sosyal yaşamda da önemli projelere imza attık. Bazen bir çocuğun gülümsemesi, bazen bir yaşlının duası, bir hayvanın yaşama umudu olduk. Sizlerle beraber olmaktan bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Programın devamında Samsun AFAD gönüllüler koordinatörlerinden Sevda Bektaş, yılın Kıdemli AFAD gönüllüsü plaket ödülünü AFAD gönüllü üyesi Sinem Taşkın’a verdi.

Program pasta kesimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.