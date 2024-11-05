Kütahya İl AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Destek AFAD Gönüllülerimiz Buluşuyor” isimli etkinlik çerçevesinde AFAD Gönüllüleri Yedigöller Parkı’nda bir araya geldi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesinin katkılarıyla Kütahya Merkezde yer alan Yedigöller Parkı’nda AFAD gönüllüleri arasında dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi.