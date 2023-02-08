Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, vatandaşlardan gelen acil ihtiyaç malzemelerinin Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşandığı bölgelere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale’deki AFAD gönüllüleri, gelen yardımları ve yapılan faaliyetleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, vatandaşlardan gelen acil ihtiyaç malzemelerinin Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşandığı bölgelere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale’deki AFAD gönüllüleri, gelen yardımları ve yapılan faaliyetleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Deprem afetinde yıkılan binaların enkazlarında binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma timi, AFAD gönüllüleri ve birçok ülkeden gelen ekipler, enkaz altında kalanların sağ kurtarılması için 24 saat esasına göre çalışıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri de deprem bölgelerinde sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma ve arama kurtarma faaliyetlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kırıkkale Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyasında çok sayıda vatandaş acil ihtiyaç malzemelerini toplanma merkezlerine ulaştırıyor. AFAD gönüllüleri, vatandaşlarla birlikte yardım malzemelerini paketliyor. Hazır hale getirilen koliler tırlara yükleniyor. Cumhuriyet Meydanı’na getirilen araçlar, çıkış izninin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gönderiliyor.

AFAD gönüllüsü Ayşenur Akpınar (28), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Dursun Akpınar’ın da AFAD personeli olduğunu belirterek, Kahramanmaraş’taki arama kurtarma faaliyetlerinde görev yaptığını söyledi.

"Bizler de çok duygulu anlar yaşıyoruz"

Akpınar, "Babam şu anda Kahramanmaraş’ta görev yapıyor. Kendisinden çok fazla haber alamıyoruz. Umarım kendisi ve ekip arkadaşları da bu çalışmayı güzel bir şekilde yürütüyorlardır. Bizler de çok duygulu anlar yaşıyoruz bu olayların içerisindeki ekip olarak. İyi olduklarını da bilmek istiyoruz. Umarım sağ salim buraya ulaşırlar" dedi.

"Kalbimiz deprem bölgesinde"

Vatandaşların duyarlı olduğunu ifade eden AFAD gönüllüsü Sultan Göktaş, "Halkımız gerçekten o kadar duyarlı ki, gıda malzemeleri, bebek bezleri, mama, kıyafetler. Vatandaşlarımız da ekstradan buraya gelip çalışmak istiyor. Kapıdan kovsak bile ’bir şey yapalım’ diye uğraşıyorlar. Herkes canla başla çalışıyoruz. Gerçekten böyle gönlü yüce olan bir millet bizim Türklerde var. Bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz, bazen hüzünleniyoruz ama kalbimiz deprem bölgesinde" dedi.

"4 tane merkezimiz var, hepsi yığınla dolu"

Gözyaşlarına hakim olamayan Göktaş, "Bir anne olarak gerçekten yüreğim çok kötü halde yanıyor. Vatandaşlarımızla beraber burada el ele verip, enkazdakilerin belki canına can katamayacağız ama yani onlarla beraber olduğumuzu hissetsinler. Sabah 8’den gece 1’e kadar çalışıyoruz. 4 tane merkezimiz var, hepsi yığınla dolu. Halkımız asla gelmekten vazgeçmiyor, yardım etmekten vazgeçmiyor. Dün bir tane küçük çocuk geldi bir tane gofret getirdi yardım yapmak için, ’Bunu götürün’ diyor" şeklinde konuştu.

"Şu an devlete bağlı olarak sistemli olarak çalışıyoruz"

AFAD gönüllüsü Ece Gülyılmaz, gece geç saatlere kadar depremzedeler için çalıştığını belirterek, "Günlerdir gerçekten uyku uyuyamıyorum. Evde başımı yastığa koyduğumda uyku tutmuyor. Şu an devlete bağlı olarak sistemli olarak çalışıyoruz. Sabah erkenden geliyoruz, gece geç saatlere kadar burada çalıyoruz. Gerekirse biz de sahaya gitmeye hazırız. Şu anda kurtarılanların da yaşamını düşünmek zorundayız. Gerçekten herkes canını dişine takmış çalışmak için uğraşıyor. Elimizden ne gelirse de yapmak için hazırız" diye konuştu.

AFAD gönüllülerinin yeterli sayıda olduğunu anlatan Metin Süngü, acil ihtiyaç malzemelerini ayrıştırdıklarını söyledi.