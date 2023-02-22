Diyarbakır’da, AFAD gönüllüleri AFAD koordinasyonunda depremin merkez üssüne gitmek üzere yola çıktı.

Diyarbakır’da, AFAD gönüllüleri AFAD koordinasyonunda depremin merkez üssüne gitmek üzere yola çıktı.

Yüzyılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya devam ediyor. AFAD’ın profesyonel ekiplerinin yanı sıra gönüllüleri de deprem bölgesinde yaraları sarmak için elini taşın altına koymaya devam ediyor. Acil afet durumlarında bir canı kurtarmak umuduyla bir araya gelen güvenlik personeli, sağlık çalışanı, inşaatçısı, kasabı, öğretmeni, iş makinası operatörü gibi çok sayıda meslek grubundan oluşan gönüllü ekip Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından depremin merkez üssüne yönlendirildi.

İhtiyaç duyulan bölgelere hareket eden grupta yer alan Dicle Üniversitesi personeli, Mehmet Turgut Tayuzak, “Koruma güvenlik personeliyim. Burada birçok meslekten olan gönüllü arkadaşlarımla beraber felaketin sıfır dakikasından itibaren sahada yerimizi aldık” dedi.

Bu günler için AFAD gönüllüsü olup eğitim aldıklarını ifade eden Tayuzak, “Yük olmak için değil, yük almak için üzerimize düşen ne varsa bize verilen görevi hakkıyla yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz, bu yolda desteğini eksik etmeyen ve afetin başlangıcından bu yana sahada aktif çalışan Dicle Üniversitesi Rektörümüz Mehmet Karakoç ve yönetimine, Diyarbakır İl AFAD Müdürü İlami Çakmak’a teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.