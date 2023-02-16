Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde Eskişehir’den afet bölgesine giden AFAD Eskişehir ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi 11’inci günde çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde Eskişehir’den afet bölgesine giden AFAD Eskişehir ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi 11’inci günde çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin ilk gününde AFAD Eskişehir ve DAK ekipleri bölgeye hareket etti. DAK ekipleri, AFAD koordinesinde depremin büyük tahribata yol açtığı Adana ve Adıyaman’da görevlendirildi. Adana’da yıkılan 5 katlı Sinem Apartmanı enkazında görev alan DAK ve AFAD Eskişehir ekipleri 12 vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Adıyaman’da yıkılan Çınar Sitesi B Blok enkazında görevli ekipler ise 2 vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Depremin 11’inci gününde ekiplerin çalışmaları sürüyor.