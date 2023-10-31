Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde enkazdan kurtardıkları Suriyeli 5 yaşındaki çocuk ile Suriye görevinde iken tesadüfen karşılaştı. AFAD ekipleri, Suriyeli çocuğu evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde enkazdan kurtardıkları 5 yaşındaki Yusuf Hacı Abdu ile Suriye’de tesadüfen karşılaştı. Kastamonu AFAD ekipleri, Suriye’de Kabbasın Kasabasında insani yardım faaliyetleri çerçevesinde görev yaptıkları sırada depremde enkaz altından kurtardıkları 5 yaşındaki Yusuf Hacı Abdu ile karşılaştı.

Suriye’de insani yardım faaliyetleri çerçevesinde görevde bulunan Kastamonu AFAD ekibinden Özkan Holtacıoğlu, Bülent Yüce ve Hakan Baş, tesadüfen karşılaştıkları Yusuf Hacı Abdu’yu, ardından Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette, Yusuf Hacı Abdu ile görüşen Kastamonu AFAD ekipleri, çeşitli oyuncaklar hediye ederek ailesiyle de görüştü.

Depremde görev aldıktan sonra enkaz altından ilk kurtardıkları Yusuf Hacı Abdu ile görüşen Kastamonu AFAD ekipleri, duygusal anlar yaşadı.

Depremde enkaz altından Yusuf’u kurtaran Kastamonu AFAD ekibinde görev Hasan Baş, Yusuf ile bir süre oyunlar oynayarak vakit geçirdi.