Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından Şehit Davut Karaçam Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine "Okul Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikat Eğitimi" ile “AFAD Gönüllülük Sistemi” ve “AFAD Acil Mobil Uygulaması” hakkında eğitim verildi.

Şehit Davut Karaçam Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte, okul personeline ve öğrencilere afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği üzerine detaylı bilgilendirme yapıldı. Tatbikat sırasında; deprem, yangın gibi acil durum senaryoları gerçekleştirilerek katılımcıların afet anında doğru davranışları sergilemeleri sağlandı.

Ayrıca, AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında da öğrencilere bilgi verildi. AFAD Gönüllülük Sistemi ile vatandaşların afet ve acil durumlar için nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı. AFAD Acil Mobil Uygulaması ise afet anında hızlı bir şekilde yardım çağrısında bulunmak ve güvenli bölge bilgilerine erişmek için kullanılabilecek bir uygulama olarak tanıtıldı.