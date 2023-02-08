Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Bağlar ilçesinde çöken bir apartmanın enkazından iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır’da da yıkım meydana gelmişti.

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