Kayseri AFAD İl Müdürlüğü personeli; daha önce hiç AFAD ekiplerini görmediklerini söyleyen Pınarbaşı ilçesine bağlı Gümüşgün mahallesindeki çocuklarla tatbikat yaparak yüzlerini güldürdü.

Gümüşgün mahallesindeki ilkokul çocuklarının Muhtar Kadir Mağara ile iletişime geçerek hiç AFAD ekibi görmediklerini söylemesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü personeli çocuklara sürpriz yaptı. İlçe Kaymakamı Salih Ağar ile birlikte köye giden ekipler, çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi. Daha sonra çocuklarla birlikte deprem tatbikatı yapan ekipler; başarılı çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Hayallerine kavuşan çocuklar ise, AFAD personeline teşekkürlerini iletti.