Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’da Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) üye ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) katılımıyla düzenlenen Kış Saha Tatbikatı’na ilişkin kareleri paylaştı.

AFAD, sosyal medya hesabından Erzurum’da EİT’e üye olan ülkeler ve KKTC’nin katılımıyla düzenlenen Kış Saha Tatbikatı’na ait fotoğrafları paylaştı. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025 EİT Turizm Başkenti seçilen Erzurum ilimizde aşırı kar yağışları sonucunda karşılaşılabilecek mahsur kalma, yolların kapanması, enerji kesintisi, buzlanma ve benzeri durumlara karşı hazırlıklar kontrol ediliyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen Kış Saha Tatbikatı’nda çığ/kar altında kalan kişilerin arama köpeği, tespit cihazları ve sonda kullanarak aranması, medikal kurtarma ve tıbbi yardım uygulamaları, iletişim hatlarının onarımı ve teknik alt yapının iyileştirilmesi, teleferikten kurtarma, hava araçları ile keşif ve kurtarma, tahliye ve yolların açılması senaryoları canlandırılıyor. 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında devam eden tatbikatta toplam 811 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA ve 8 dron, 2 K9 timi görev alıyor. Tatbikatta görev alan yerli ve yabancı tüm ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığı."