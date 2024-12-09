Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) personellerince Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) ekiplerine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.
6 gün süren eğitimlerde sedye taşıma yöntemleri, enkaza üstten-yandan giriş yöntemleri anlatıldı. Ekipmanlarla beton blok kaldırma, kaldırma yastıkları ile çalışmalar yapılarak, kapalı kısıtlı çalışma eğitimleri uygulamalı olarak gösterildi. AFAD eğitmenlerince verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan UMKE ekiplerine eğitimin sonunda sertifikaları takdim edildi.
Kaynak: iha