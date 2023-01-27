Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü tarafından Kemer’deki muhtarlar, AFAD gönüllüleri, Kemer Belediye personeli ve KEMKUT Arama Kurtarma Derneği üyelerine verilen eğitimler sona erdi. Eğitime katılan kursiyerlere sertifika verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü tarafından Kemer’deki muhtarlar, AFAD gönüllüleri, Kemer Belediye personeli ve KEMKUT Arama Kurtarma Derneği üyelerine verilen eğitimler sona erdi. Eğitime katılan kursiyerlere sertifika verildi.

Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda teorik eğitim alan muhtarlar ve AFAD gönüllüleri, daha sonra doğada pratik eğitim aldı. Antalya AFAD birimi tarafından verilen eğitimlerde kursiyerler, kentsel kurtarma, doğada arama kurtarma, temel yangın eğitimi ve çadır kurma yöntemlerini öğrendi. Kursiyerler, pratik eğitimlerde senaryo gereği enkaz altında kalanlara ulaşma yöntemi, enkazın kaldırılması anında kullanılan cihazlar, sismik akustik dinleme cihazlarını kullanma yöntemleri, enkaz altında kalanların kurtarılma yöntemleri ve dağdan iple inme yöntemlerini uyguladı. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi, AFAD çantası hediye edildi.