Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Isparta’dan gelen AFAD uzman mühendisler ve Şırnak il AFAD müdürlüğüne bağlı teknik personelleri birlikte İdil ilçesi Kentli köyünde kaya düşme riski bulunan yamaçlarda önlem projesi yapmak üzere; dron ile sahanın haritası ve düşme riski bulunan kayaların koordinatları tespit edildi.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Isparta’dan gelen AFAD uzman mühendisler ve Şırnak il AFAD müdürlüğüne bağlı teknik personelleri birlikte İdil ilçesi Kentli köyünde kaya düşme riski bulunan yamaçlarda önlem projesi yapmak üzere; dron ile sahanın haritası ve düşme riski bulunan kayaların koordinatları tespit edildi.

Kaya düşmeleri, engebeli ve dağlık arazilerde, şev yarmalarında ve maden ocaklarında meydana gelen ve karayolu, demiryolu gibi çizgisel yapıların yanı sıra daha geniş yayılıma sahip yerleşim yerlerine zarar verebilen bir doğal afetlerin meydana geliş zamanı ve oluşum şeklini tahmin etmenin çok zor olduğu kaya düşmeleri, en fazla hasara ve can kaybına neden olan kütle hareketlerinden birisidir.

Yamaçta uzun süre duyarlılığını koruyan bloklar aniden yüksek eğime sahip yamaçlardan, yer çekiminin etkisi ile aşağı düşerek yollar, tarihi yapılar, yerleşim birimleri, altyapı gibi alanlarda büyük hasara neden olabilmekte, ölüm ve yaralanmalara yol açabilmektedir. Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Uzman AFAD mühendisleri ve AFAD’tan teknik personellerle birlikte İdil İlçesi Kentli köyünde kaya düşme riski bulunan yamaçlarda önlem projesi yapmak üzere; dron ile sahanın haritası ve düşme riski bulunan kayaların koordinatları tespit etmek için çalışma başlattı.

Dron ile çalışma sonrasında bölgenin detaylı risk haritası çıkarılacak, kayaların büyüklüğü, kütlesi, yeri ve koordinatları belirlenecek, bilgisayar destekli hesaplamalar ve analiz yapılacak olup kaya düşme riskini bertaraf edilecek en uygun yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte uygulanacaktır. Yapılacak hesaplamalar sonucu riskli kayaları kırıp uzaklaştırmak veya çelik bariyer gibi metotlar uygulanarak sağlıklı bir ortam için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.