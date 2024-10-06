Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, 4-6 Ekim tarihleri arasında afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon ve Koordinasyon kampı düzenlendi.

AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon 2024 kampı gerçekleşti. Dicle Kral Kızı Barajı yakınında düzenlenen kampa 17 il, 102 araç; 15’i Başkanlıktan gelmiş olmak üzere 79 Diyarbakır, 2 Erzincan, 2 Tunceli, 1 Hakkari, 3 Şırnak, 2 Van, 2 Iğdır, 1 Bingöl, 4 Erzurum, 2 Elazığ, 2 Malatya, 3 Kilis, 2 Adıyaman, 4 Siirt, 2 Batman ilinden gelen toplam 126 AFAD personeli, 565 sivil toplum ve kamu kuruluşu katılımcısı, jandarma, sağlık, belediye, gençlik spor, SEDAŞ, orman işletme olmak üzere toplamda 771 kişi katıldı.

AFAD Başkanı Vali Okay Memiş yaptığı konuşmada, kampa katılanlara teşekkür etti. Aynı zamanda akreditasyon sistemi kapsamında akredite edilen kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durumlarda çok önemli görev üstlendiğini ifade etti. Yapılan bu kampların ekiplerin birbiriyle kaynaşmasına da katkı sağladığı ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirdiğini, afetlere toplumun tüm kesimleri olarak hazırlanmamız gerektiğini ifade etti.

Üç gün süren kamp bilgilendirici ve verimli bir deneyim sundu. AFAD bünyesinde gerçekleştirilen kamp ile personel, hızlı ve faydalı müdahale için etkin bir hale geldi.