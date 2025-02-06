AFAD Destek Ekibi Lideri Suat Öztekin, "Asrın Felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş depreminde 20 kişilik ekibiyle toplamda 22 kişiyi sağ olarak kurtardıklarını belirterek, "58 kişilik ekiple hazır kıta bekliyoruz" dedi.

‘Asrın Felaketi’nden sonra Hakkari il merkezi ve ilçelerinde muhtemel yaşanacak bir deprem öncesi ekipler teyakkuzda bekliyor. Açıklamalarda bulunan AFAD Destek Ekibi Lideri Suat Öztekin, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bizler AFAD Destek Ekibi olarak Hatay Antakya’da görev aldık. 22 canımızı sağ olarak enkazdan kurtardık. Hem lojistik hem de arama kurtarma ekibi olarak görev aldık. Depremden sonra eksik olan bütün eğitimleri AFAD’ın yönetmeliğine uygun olarak tamamladık ve daha sonra 58 kişilik AFAD Hazır Kıta Ekibini oluşturduk. Hem Hakkâri’de hem de Hakkari dışında oluşabilecek doğal afet ve kayıp ilanları için hazır durumda beklemekteyiz. Hakkari’de AFAD ve devletimizin bölge için temin ettiği yaklaşık 3 bin çadır hazır ve muhafaza edilmektedir. Ayrıca Hakkari ve ilçelerinde afet esnasında toplanma alanları da belirtilmiştir.

Temennimiz böyle bir felaketin tekrardan yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.