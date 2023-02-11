AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7’lik depremin 500 atom bombası etkisine sahip olduğunu ifade etti.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7’lik depremin 500 atom bombası etkisine sahip olduğunu ifade etti.

Genel Müdür Prof. Dr. Orhan Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçesi olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD Genel Merkezinde konuşan Tatar, ilk depremin 500 tane atom bombasının oluşturduğu enerjiye sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca deprem bölgelerinde sosyal medyadan yapılan asılsız haberlere de itimat edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

“Deprem 500 tane atom bombasının oluşturduğu etkiye enerjiye sahip”

Depremin büyüklüğünü ve etkisini yeniden değerlendirdiklerini ve ön görülenden daha büyük bir felaketin yaşandığını belirten Tatar, “İlk depremin etkinli olduğu süre 65 saniye, yani 65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptı. ikinci depremin etkili olduğu süreyse 45 saniye. Her iki depremle birlikte bölge yaklaşık 2 dakika boyunca ciddi şekilde sarsıldı. Bu 7,7 büyüklüğündeki bir depremin açığa çıkardığı enerji basitçe anlatmak istersek 500 tane atom bombasının oluşturduğu etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net. Bunu bu şekilde değerlendirmenin faydası var. Ayrıca 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve halen de gelmeye devam ediyor. Artçı sarsıntıların çok büyük etkisi var. Büyük çoğunluğu 4’ün üzerinde” açıklamasında bulundu.

Tatar, vatandaşların sosyal medyadan her gördüğüne inanmaması gerektiğini, bölgedeki ekiplerden anbean sürekli sahadan bilgi alındığını vurgulayarak “Biz sahada ne olup bittiğinin farkındayız. Teknik olarak şunu söyleyeyim; özellikle 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden 2 ana konu var. Biri ‘Hatay’da baraj patladı’, dün Tarım ve Orman Bakanımızın açıkladığı gibi böyle bir durum yok. Türkiye’de barajlar sürekli ivmeölçerlerle diğer bir takım teknik ekipmanlarla takip ediliyor. Bu konuda başka söylenebilecek bir şey yok. Fakat ikinci husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Orada volkan mı patladı, buhar çıkışı mı var gibi haberler. Tamamen işimizi gücümüzü bıraktık orada ne oluyor ona odaklandık. Bir saat önce Scorsky helikopteri bölgeyi gönderdik. Gölgede şu anda onlarca uzman arkadaşımız var. Orada hepsi büyük fedakarlıkla çalışıyorlar” diye konuştu.

“Oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın”

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Tatar, “Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok kötü oluyor. Bunu kabul etmiyorum. Hocalarımızdan daha sağduyulu daha sağlıklı veri elde ederek yorum yapmalarını istiyoruz. Şu anda herkes volkanın sözde patlamasını bekliyor” ifadelerini kullandı.