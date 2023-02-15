Adana’da 12 binanın yıkıldığı 416 vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminin ardından evleri hasarlı olduğu için giremeyen depremzedeler, AFAD çadırlarında afetin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Adana’da 12 binanın yıkıldığı 416 vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminin ardından evleri hasarlı olduğu için giremeyen depremzedeler, AFAD çadırlarında afetin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremzede ailelerin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan ASDEP anaokulu çocuk evlerinde uzmanlar eşliğinde oyun hamurları, resim ve geleneksel oyunlar ile depremin izlerini silmeye çalışıyor. Çocuklar, AFAD çadırlarında resimler yaparak gelecek hayallerini boyalarla beyaz kâğıtlarına yansıtıyor. Yaptıkları doğa içerikli resimler ve yıkık binalar çocukların yaşadıkları zorlu günleri ve umudun resimleri olarak arşivleniyor.

Çadırda yaşayan çocuklar İhlas Haber Ajansı muhabirleri ile duygularını paylaştılar

Çocuklardan Cihan Uğur; "Biz evde iken deprem oldu ve çadırda yaşamaya başladık. AFAD bize çok yardımcı oluyor, çok güzel eğlenip oyunlar oynuyoruz” dedi. Elasu Yastı ise ileride müteahhit olmak istediğini belirterek, “Depremde evleri yıkılan depremzedeler için evler yapacağım. İnsanların huzur içinde sağlam binalarda yaşaması için çalışacağım” diye konuştu.

Çocukların kimi futbolcu olup depremzedelere yardım etmek istediğini ifade ederken, kimi de öğretmen hayalleri kurduğunu aktardı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çocukların bulunduğu ortamlarda onların sağlığı için deprem konusunu yanlarında çok fazla konuşulmaması gerektiğini ifade ederek, depremzedelerin bulunduğu alanlarda bakanlık psikolojik estek ekipleri ile çocukların alanda mutlu ve neşeli olması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Özer; “Aile Bakanlığı personeli olarak sahadayız. Özellikle psikososyal destek ekibimizle sahada yaraları sarmaya çalışıyoruz. Amacımız, burada depremden etkilenen çocukların zihin dünyalarına, duygu dünyalarına pozitif katkılar sunmak. Deşarj olmalarını sağlamak. Adana ilimizde gerek psikososyal destek ekibimiz gerek özel kreşlerde görevli arkadaşlarımızla özellikle okul öncesi öğretmenlerimiz, anaokulu öğretmenlerimiz ve çocuk gelişimi öğretmenlerimizle çadır bölgelerinde sahadayız. Çocuklarımızdan çok güzel olumlu dönüşler aldık. Sürekli yerel oyunlar oynanıyor. Hatta ailelerimizden etkinliklerde olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuk dünyanın neresinde olursa olsun, çocuk ve kendince bir oyun alanı belirlemek istiyor. Ekibimizle arkadaşlarımızla buraya ciddi bir katkı sunuyoruz” dedi.

Depremde kayıp aileler ve çocuklar devletin güvenli evlerinde birbirilerine kavuşuyor

Hastanelerden çıkan çocukların da kurumlarında olduğunu belirten Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, şöyle devam etti: "Şu an refakatçisi olan, kimlik tespit süreci devam eden ve sağlık tedavisi tamamlanan çocuklarımızı devletimizin şefkatli kollarına alıyoruz. Ebeveyn tespiti ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra çocuklarımızı aileleri ile buluşturuyoruz. Çocukların depremden en az etki ile kurtulması için ailelerin de çok duyarlı olunması gerekiyor. Bir psikolojik danışman olarak da söylüyorum; depremle alakalı o sarsılmayla alakalı şeylerin çocukların yanında konuşulmamasını istiyoruz. Çocuklarımızın dikkatlerini başka yöne çekmek gerekir. Çünkü bu durum travmatik bir süreç bırakacak. Elbette bir fiziksel enkaz var ama geride bir ruhsal enkaz bırakmaması için bizler Aile Bakanlığı personeli olarak sahada varlık amacımız bu. Rehabilitasyon sürecini hızlı ivedi, etkin ve yetkin gerçekleştirmek istiyoruz ”