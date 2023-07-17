Tekirdağ’da çıkan orman yangını ile ilgili son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum" dedi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan ve 300 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, yangının enerjisinin azaldığını belirtti. Çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sezer, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları yakından takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anbean bilgilendirildiğini söyledi. Sezer, "Hatay Belen’den geliyorum. Hem Hatay’da, Çanakkale’de ve Mersin’de malum yoğun bir yangın var. Bugün Tarım Bakanımız da açıklama yaptı. Çok şükür Hatay’daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik. İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız buradaki olayı başından beri yoğun bir şekilde takip ediyorlar. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza da sürekli bilgi aktarılıyor. Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale’deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum, geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.