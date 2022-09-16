Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, Malatya’da-Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezi’nde inceleme yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, Malatya’da-Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezi’nde inceleme yaptı.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyet Afet Barınma Sistemleri Üretim Merkezi ve Türk Kızılay’ın üretim üssü olan Barınma Sistemleri Fabrikası yerleşkesini ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme esnasında AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyete, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut, Sistem Yapı Genel Müdürü Koray Türkmen ve Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Avukat Umut Yalçın tarafından brifing verildi.

Buradaki inceleme programına, Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Dairesi Başkanı Elif Bağ, Strateji Daire Başkanı Mustafa Esin, Hasar Tespit Daire Başkanı Davut Şahin ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, diğer ilgili ve yetkiler de katıldı.

Vali Şahin’e ziyaret

Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen AFAD heyeti, Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti. AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Dairesi Başkanı Elif Bağ, Strateji Daire Başkanı Mustafa Esin, Hasar Tespit Daire Başkanı Davut Şahin ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker da ziyarete katıldı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Sezer, Vali Şahin’e görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, Sezer’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.