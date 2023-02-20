Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran iki büyük depreme ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının Hatay’da yoğunluklu olarak sürdürüldüğünü belirten Sezer, “Arama kurtarma çalışmalarında illerimizde sona gelindi. Şu anda Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Orada 15 binada çalışmalar devam ediyor. Toplam vefat sayımızın ise 41 bin 156’ya yükseldiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız. Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda” ifadelerini kullandı.

“Aktif olarak 250 bin personelle çalışmalarımız devam ediyor”

AFAD Başkanı Sezer, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, “20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 35 bin 250 arama kurtarma personelimiz hem yurt içinden hem de yurt dışından destek verdi. Şu anda da aktif olarak 19 bin 436 arama kurtarma personeli çalışmalarına devam ediyor. 11 bin 488 arama kurtarma personeli farklı yerlerden ülkemize geldi. 3 bin 272 yabancı arama kurtarma personeli de aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. Tüm kamu kurumlarımızdan ve destek olan diğer kurumlardan toplam 271 bin personel çalışmasını devam ettirdi. Aktif olarak da 250 bin personelle çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“7 bine yakın konteyner de hazırlanmış durumda”

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hakkında da konuşan Sezer, “Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarına devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif olarak çalışmalara devam ediyor. 11 bin 500’ün üzerinde sefer yaparak, ulaşamadığımız alanlara yoğun bir şekilde çalışmaları devam ettiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza birlikte 300 bine yakın çadırı bölgeye ulaştırdık. 7 bine yakın konteyner de hazırlanmış durumda. Bölgede 1 milyon 263 bin 934 afetzedemize barınma hizmeti sunuyoruz. Hava, kara, deniz ve demir yoluyla tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Tahliye merkezine müracaat edip tahliye olan vatandaşlarımızın sayısı 392 bin 287’ye ulaşmış durumda. Tahliye merkezlerine ulaşmadan gidenleri de ekleyince toplam 485 bin 682 kişi tahliye edilmiş durumda. Barındırma noktasında 40 ilimizde yoğunluk var” ifadelerine yer verdi.

“50 milyonun üzerinde gıda paketi köylerimize ulaştırıldı”

Bölgedeki yemek çalışmaları ile ilgili konuşan Sezer, “50 milyon 720 bin sıcak yemek üretilmiş ve dağıtılmış durumda. Bunun dışında da sivil toplum kuruluşlarında destekleri var. 13 milyonun üzerinde gıda paketi köylerimize ulaştırıldı” dedi.

“Şu anda 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor”

Depremden etkilenen şehirlerdeki 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktaran Sezer, “11 ilimizde yoğun bir hasar tespit çalışması var. Şu anda 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar afetten etkilenen vatandaşlara ödediğimiz 10 bin liralık destek ödemelerinde 864 bin 941 aileye ödeme yapmış durumdayız. Kira ve taşınma yardımlarıyla ilgili başvurularımızı e-devlet üzerinden alıyoruz. Bu noktada 512 bine yakın başvuru almış durumdayız. ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyasında da şu ana kadar 500’ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var” şeklinde konuştu.

“2 ay içerisinde 100 binin üzerinde konteyner kurmayı hedefliyoruz”

Konteyner sayısını 2 ay içerisinde 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Sezer, “Sadece AFAD olarak 2 ayın içerisinde 100 binin üzerinde konteyner kurmayı hedefliyoruz. Burada da bir öncelik sıramız var. Aktif olarak oturduğu evi; yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olarak tespit edilen, oturacak başka evi olmayanlar, şehit yakınları, hanede 6 yaştan küçük çocuğu olanlar, hamileler, hastası, ağır hastası, engelli veya 65 yaş üstü bireyi olanlar ve sosyal ve ekonomik destek çerçevesinde olanlar sıralamasına bakarak oluşturduğumuz bir öncelik sıralamamız var” dedi.