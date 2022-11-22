Aydın’da dün etkili olan sağanak yağışlı havanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) kısa mesaj yolu ile cep telefonlarına şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağışlı havanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) kısa mesaj yolu ile cep telefonlarına şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD’tan vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, “Meteorolojiye göre yarın Aydın’da çok şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Fırtına, sel, yıldırım, doluya karşı dikkatli ve tedbirli olun” denildi.