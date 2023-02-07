Afyonkarahisar AFAD Lojistik Deposundan 10 kentin etkilendiği deprem bölgesine şuana kadar yapılan sevkiyatlar açıklandı.

Afyonkarahisar AFAD Lojistik Deposundan 10 kentin etkilendiği deprem bölgesine şuana kadar yapılan sevkiyatlar açıklandı.

Afyonkarahisar AFAD Lojistik Deposundan şuana kadar yapılan sevkiyat bilgileri hakkında bilgi verilerek şu ifadeler yer verildi;

“60 tır araç yüklemesi yapıldı malzeme olarak; 4 bin 403 adet çadır, 5 bin 686 adet yatak, 6 bin 470 adet yastık-çarşaf seti, 60 adet battaniye, 24 adet mutfak seti gönderilmiştir.”