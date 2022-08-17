Aksaray’da 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin 23. yıldönümünde farkındalık çalışması gerçekleştiren İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Gönüllüleri sokakta gezerek vatandaşlara broşür dağıtıp depreme karşı bilinçlendirdi.

Aksaray’da 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin 23. yıldönümünde farkındalık çalışması gerçekleştiren İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Gönüllüleri sokakta gezerek vatandaşlara broşür dağıtıp depreme karşı bilinçlendirdi.

Türkiye’yi 23 yıl önce yasa boğan ve 17 bini aşkın vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan Büyük Marmara Depremi’nin yıldönümünde farkındalık çalışması gerçekleştiren AFAD Müdürlüğü gönüllüleri Aksaray’da vatandaşlara broşür dağıtarak depreme karşı bilinçlendirdi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve çevresinde vatandaşlara broşür dağıtan AFAD gönüllüleri yolda durdurdukları vatandaşlara deprem hakkında bildiklerini sorduktan sonra, deprem anında ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından depreme karşı yapılacaklar ve alınacak önlemler hakkında bilinçlendirme yapan gönüllüler AFAD’ın geliştirdiği AFAD Acil Mobil Uygulamasının da tanıtımını gerçekleştirdi. AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlara sistem hakkında bilgi verilirken, AFAD’ın afetlerle ilgili eğitimleri anlatıldı. AFAD’ın farkındalık çalışmasında deprem hakkında bilinçlendirilen vatandaşlar çalışmaları olumlu bulurken, AFAD gönüllüleri farkındalık çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

AFAD’ın farkındalık çalışması hakkında bilgi veren Afet Eğitim Uzmanı Gül Bilen, “17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıldönümünde AFAD gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla hem Büyük Marmara Depremi’ni anıyoruz hem de meydana gelebilecek tehlike ve afetlere karşı vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla broşür dağıtarak afet bilinci eğitimi veriyoruz. Bu çerçevede daha detaylı eğitim almak isteyen vatandaşlarımızı da AFAD Gönüllülük Sistemi ve Afet Acil Mobil Sisteminin tanıtımını yapıyoruz. Bu konuda da onlara yardımcı oluyoruz” dedi.

Büyük Marmara Depremi’nde İstanbul’da olan Hacı Emin Altan (51), AFAD’ın farkındalık çalışması sayesinde bilinçlendiğini anlatarak, “Ben 1999’da İstanbul’da depremi birebir yaşadım. Ben Süleymaniye’de kalıyordum. Gece saat 3 sıraları bir gürültü oldu. Benim o zaman o binanın altında metro vardı. Ben bina metroya kaydı zannettim. Sonra dışarıdan sesler gelince pencereden baktık ki millet hep dışarıda bizde koşarak dışarı çıktık. İstanbul’daki o büyük depremi yaşadık. O dönemlerde bizi böyle depremle bilgilendiren yoktu. Ama şimdi sağ olsun her tarafta depremle nasıl başa çıkacağımızı bilgilendiriyorlar. Şu an o bilgiye sahibiz” diye konuştu.

AFAD’ın çalışmasını olumlu bularak toplumsal bilinçlenmenin gerektiğini söyleyen Mehmet Demirbilek (56), “Ülkemizde gerçekten ne olursa olsun deprem, sel, afet veya yangın gibi buna benzer şeylerde AFAD’ın insanlara kişilere, köylülerimize her konuda yardımcı olması verdiği eğitimler açısından destek olduklarını ve olmaya devam ettiklerini biliyoruz. Şunu açıklıkla ifade edeyim, bu bilinç toplumda yerleşmedikten sonra sıkıntı olacaktır. Sağ olsun gençlerin buradaki gayretlerini, çabalarını göz önünde bulunduraraktan inşallah bir adım ileriye daha gideceğimize inanıyoruz” dedi.