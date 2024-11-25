Manavgat’ta 13 yaşındaki çocuk motosiklet kullanırken yakalandı. Plakasının açılır-kapanır düzenekli olduğu belirlenen motosikletin sahibine toplam 15 bin 624 TL ceza kesildi. İki küçük kafadar kesilen cezayı paylaşarak ödeyeceklerini söylediler.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1068 Sokak üzerinde devriye gezen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekip, sokak üzerinde motosiklet kullanan küçük yaştaki çocukları görünce motosikleti durdurarak bölgeye trafik ekibi çağırdı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosikleti kullanan 13 yaşındaki S.E.Y.’nin sürücü belgesinin olmadığını, ayrıca 07 BSD 849 plakalı motosikletin plakasında açılıp kapanması için düzenek olduğunu belirledi.

Cezayı kırışarak ödeyecekler

Trafik ekipleri motosikletin sahibinin motosiklette yolcu olarak bulunan küçük çocuğun babası olduğunu belirlerken motosiklet sahibine toplam 15 bin 624 TL para cezası uyguladı. Motosikleti kullanan çocuk ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı babasına yazılan cezayı birlikte ödeyeceklerini belirttiler.