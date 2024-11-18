AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde bir araya gelerek AESOB ile Antalya PTT Baş Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzaladı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce’nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Antalya’daki esnaf ve sanatkâr odalarına yönelik özel indirimleri kapsayan protokol detayları açıklandı.

Bu işbirliği protokolü kapsamında; 18 Kasım 2024 - 17 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak olan tüm APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo Hizmetlerinde indirimli yeni fiyat tarifesi uygulanacaktır. Tarifeler bugün itibariyle PTT sistemine tanımlandı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı toplam 75 esnaf odasının birliğe yapacağı gönderiler daha önceki uyguladığı hali ile Birlik hizmet binasında bulunan PTT Gişe İşlemleri Masası’ndan ve tüm PTT şubelerinden yapılması mümkün olacak. Ayrıca PTT Antalya Başmüdürlüğünce esnaf odalarına gerekli tanımlamalar yapılarak odaların farklı adreslere gönderdiği tüm kargo ve posta iletileri protokol kapsamında indirimli tarifeden uygulanacaktır.

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere bu iş birliğinin Birliğe bağlı esnaf odalarına büyük avantajlar sunacağını belirterek hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Dere, “Böyle güzel bir işbirliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu protokol, Birliğimizin ve Esnaf Odalarımızın işlerini daha ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmelerine katkı sağlayacak. Bu projenin mimarlarından biri olan PTT Baş Müdürümüz Sayın Sefa İnce’ye şahsım ve Birliğim adına teşekkür ediyorum. Projemiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra da farklı projelerle bir araya gelerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce ise konuşmasında “AESOB Başkanımız Adlıhan Dere ile böyle güzel projelere imza atmaktan onur duyuyoruz. Bu işbirliği esnaf odalarına büyük kolaylık ve tasarruf sağlayacak. PTT olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

AESOB ile Antalya PTT Başmüdürlüğü arasında gerçekleştirilen daha önceki işbirliği çalışmaları kapsamında AESOB Hizmet Binasında PTT Gişe İşlemleri Masası kurulmuştu. PTT Gişe İşlemleri Masası AESOB çatısı altında hafta içi her gün esnaf ve sanatkarlara hizmet vermeye devam ediyor. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde esnaf ve sanatkarlar PTT şubelerinde sağlanan tüm hizmetlerden aynı şekilde yararlanabiliyor.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve PTT Başmüdürü Sefa İnce esnaf ve sanatkara fayda sağlayan bu tarz işbirliği çalışmalarının devam edeceğinin teminatını verdi.