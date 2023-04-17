Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kentte esnafın bayram hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Bayram alışverişlerimizi yaparken hem israftan kaçınmalı, merdiven altı üretimden uzak durmalıyız, hem de doğru bildiğimiz, güvendiğimiz, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını bilen yerli esnaf ve sanatkarlarımızı tercih etmeliyiz" dedi.

Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, bayram alışverişiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dere, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, kırılan kalplerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu; dostluk, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun vücut bulduğu en müstesna günlerdir. Milli ve dini değerlerimize olan duyarlılığın arttığı, gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız; bizi biz yapan, kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak paydalarda buluşturmaktadır. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam aleminde çok önemli bir yere sahiptir” ifadelerine yer verdi.

"Esnafı tercih edin"

Ramazan Bayramı’nda hediyelik eşya, şeker, çikolata ve ikramlıkların temin edilebileceği en doğru adresin esnaf ve sanatkarlar olduğunu vurgulayan Dere, “Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte hepimizi tatlı bir telaş sardı. Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, taksiciden dolmuşçuya tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız bayram için hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşlarımız bayram alışverişi yaparken elbette cebini ve bütçesini düşünmeli. Ancak hesaplı ürünle kalitesiz ve fason ürün arasındaki farkı da bilmeli. Uygun alışveriş yapmak isteyenler ucuz diye aldığı merdiven altı ürünlerle kar ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Bu süreçte bizlerde Ramazan Bayramı’nın maneviyatına yakışır bir şekilde davranmalıyız. Bayram alışverişlerimizi yaparken hem israftan kaçınmalı, merdiven altı üretimden uzak durmalıyız, hem de doğru bildiğimiz, güvendiğimiz, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını bilen yerli esnaf ve sanatkarlarımızı tercih etmeliyiz. Birbirimize destek olduğumuz zaman bu mübarek günlerin gerçek güzelliğini doyasıya hissedebiliriz. Bu bayram esnaf ve sanatkarlarımıza destek olarak onların yüzlerini güldürelim. Esnaf kazanırsa herkes kazanır, Antalya kazanır. Yerli ve milli ekonomi kazanır" dedi.