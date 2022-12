Yılbaşı yaklaşırken uyarılarda bulunan Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Vatandaşlarımız ucuza alışveriş yapayım derken kendisinin ve ailesinin sağlığını tehlikeye atmamalı, dikkatli olmalı. Gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları da yetkililere bildirmekten çekinmemeli” sözlerine yer verdi.

Yılbaşı yaklaşırken uyarılarda bulunan Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Vatandaşlarımız ucuza alışveriş yapayım derken kendisinin ve ailesinin sağlığını tehlikeye atmamalı, dikkatli olmalı. Gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları da yetkililere bildirmekten çekinmemeli” sözlerine yer verdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere yayınlamış olduğu mesajında; "Yıl sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni yılı yeni umutlarla karşılarken yılbaşı alışverişlerine dikkat çekmekte fayda var. 2023’e sayılı günler kala vatandaşımız yılbaşı alışverişlerini yaparken sağlığını düşünmeli. Ucuz diye bilinmedik ve kalitesiz yerlerden alışveriş yapmamalı. Caddeler, sokaklar ve dükkanlar yeni yıl heyecanıyla donatıldı ve her yer yeni başlangıçların ruhuna uygun şekilde ahenkle rengarenk süslendi. 2023 Yılını heyecanı şimdiden herkesi sardı. Herkes sevdiklerine yüzünü güldürmek amacıyla hediye alma telaşına düştü. İnsanlarımız şimdiden yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi olan süt, et şarküteri ürünleri, pasta, kurabiye, tatlı, kuruyemiş, şeker, çikolata, cips, meyve, sebze, yiyecek - içecek, hediyelik eşya ve benzeri ürünleri almaya başladı. Fakat bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla artan fiyatlarla birlikte sağlıksız, kalitesiz ve merdiven altı ürünlerin üretimi korkunç boyutlara ulaşmış vaziyette. İşlenmiş et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş ve yiyeceklerde tarihi geçmiş ürünleri indirim adı altında ucuz fiyatlara satışa sunuyorlar. Vatandaşlarımız ucuza alışveriş yapayım derken kendisinin ve ailesinin sağlığını tehlikeye atmamalı, dikkatli olmalı. Gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları da yetkililere bildirmekten çekinmemeli. Yılbaşı için güvenilir mahalle esnafı, bakkalı, büfecisi, pastacısı, kuruyemişçisi, manavı, kasabı, zücaciyecisi ve hediyelik eşyacısından alışveriş yapmalI" ifadelerine yer verdi.

“Yılbaşı alışverişlerinde en güvenilir adres yine esnaflarımız “

Başkan Adlıhan Dere yılbaşı alışverişlerinizde esnafı tercih edin çağrısında bulunarak; "Biz bu konuda insanlarımıza güvenilir tanıdığı bildiği yerli esnaftan alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz. Halk merdiven altı üretim yapan yerler yerine kaliteli, imalat ve hijyen belgesi olan esnaflarımızı tercih etmeli. Çünkü esnaflarımız kendi yemediği bilmediği ürünü müşterisine satmaz. Halkın sağlığıyla oynamaz" şeklinde konuştu.

“Hayalleriniz suya düşmesin”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere uyarılarını şu sözler ile tamamladı: “Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı biletlerine de değinmemiz gerekiyor. Her yıl geleneksel hale gelen Milli Piyango Yılbaşı biletleri şans oyunları insanlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdikleri ve umut bağladıkları bu yılbaşı biletleri konusunda hayallerinin suya düşmemesi için Milli Piyango bayilerine kayıtlı güvenilir yerleri tercih etmeli ayrıca biletin orijinal olduğunu belli eden damga ve kaşeye muhakkak dikkat etmeli. Bu açıdan vatandaşa güvenilir hizmet sunan oda kaydı olan, Milli Piyango İdaresi Bayilik ruhsatı bulunan esnaflarımızdan yılbaşı biletlerini almalı. Yeni Yıl heyecanıyla, umutlarınızı fırsat bilen sahtekarların tuzağına düşmeyin" dedi.