Antalya Esnaf ve Odaları Birliği (AESOB) tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve esnaf camiasının dayanışmasını pekiştirmek amacıyla her yıl olduğu gibi Alanya, Gazipaşa, Finike, Demre, Kumluca, Kaş ve Elmalı, Manavgat, Serik, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine yönelik geleneksel iftar programı düzenledi.

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, iftar programlarında yaptığı konuşmada, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle inşallah Rabbim, bizleri gelecek yılda tekrar aynı masada, aynı sofrada buluşturur, tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri, hayırlarımızı ve dualarımızı kabul eyler. Bu davete katılıp bizleri ve esnaf sofrasını boş bırakmadığı için çok kıymetli ilçelerimizin protokolüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şimdiden tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum ve Ramazan Bayramı’nızı da şimdiden kutluyorum. Rabbim, inşallah gelecek Ramazan’da da bizlere bu sofralarda buluşmayı nasip etsin. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum, sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun diyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Gönül sofrası Alanya’da başladı

İftar programlarının ilki 10 Mart Pazartesi günü Alanya’da gerçekleşti. Alanya ve Gazipaşa ilçelerini kapsayan bu iftarda konuşan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Bu güzel günde bizlere ev sahipliği yapan başta Başkanımız Adlıhan Dere’ye ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Birlik Başkanımız her sene geleneksel olarak Alanya Gazipaşa’daki oda başkanlarını burada birleştiriyor. İlk iki sene pandemiye denk gelse de sonrasında Başkanımız ile bütün iftarlarda birlikte olmaya çalıştık. Bu iftar yemeği de aslında Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir düşünce. Sağ olsunlar Alanya ve Gazipaşa’daki tüm oda başkanlarımız ve esnaflarımız da bu davete iştirak ediyorlar. Ramazanın birlik ve beraberlik ruhunun canlanmasına ve yaşamasına sebebiyet verdiği için başta bütün oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ev sahibi Adlıhan Başkan’ımıza ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Batı ilçeleri aynı sofrada buluştu

12 Mart Çarşamba günü ise Finike’de, Batı ilçelerini kapsayan iftar programı gerçekleştirildi. Finike, Demre, Kumluca, Kaş ve Elmalı ilçe protokolünün katıldığı iftar programında konuşan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Bugünkü iftar yemeğimizi bizlere ikram eden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere ve tüm yönetimine teşekkür ediyorum. Finike’mizde her sene olduğu gibi yine bölgesel bir toplantı yapıyoruz. Bu yapılan programa 5-6 yıldan beri ben de katılıyorum. İftar soframız Finike’mizde kuruluyor. Başkanımıza ’Verdiğiniz iftarları, hayırları Allah kabul etsin’ diyorum. Siz değerli esnaf arkadaşlarıma da işlerinde bol ve bereketli kazançlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Ramazan ayının bu manevi ikliminde, bu dost meclisinde, bu gönül sofrasında bizleri bir araya getiren Adlıhan Dere Başkanımıza, kıymetli yönetimine ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Makamlar, mevkiler gelip geçici; esas gönüllere girmek önemli. Bunu hep Adlıhan Başkanımızın yaptığı çalışmalarda görüyoruz. Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Manavgat’ta birlik ve beraberlik vurgulandı

İlçelere yönelik düzenlenen iftar programlarının sonuncusu, 13 Mart’ta Manavgat’ta düzenlendi. Manavgat, Serik, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerini kapsayan iftar programına, ilçe protokolü, oda başkanları, esnaflar ve genel sekreterler katılım sağladı.