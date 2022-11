Yeni havalimanının müjdesini veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu durumun Kıbrıs ve Türkiye arasındaki ziyaretleri arttırarak bağları kuvvetlendireceğini söyledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2022 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında düzenlenen toplantıya birliğe bağlı oda başkanları katılım sağladı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Toplantımıza teşriflerinizden dolayı büyük onur ve memnuniyet duyduk. Bu kadar yoğun programınız olmasına rağmen bugün burada bizleri yalnız bırakmayıp toplantımıza katıldığınız için, esnaf ve sanatkâr camiamıza desteklerini esirgemediği için size şahsım ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden ve şehrimiz Antalya’mızdan Siz Değerli Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a ve Yavru Vatanımız Kıbrıs’a kucak dolusu sevgiler ve selamlar getirdik” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde kutlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. Kuruluş yıldönümüne değinen Başkan Adlıhan Dere; “Hepimizin bildiği üzere içinde bulunduğumuz bu hafta Kıbrıs’ımızın kuruluş yıl dönümünü kutladık. Buradan bir kez daha kutlamak isterim. Evet, Kıbrıs davası hepimiz için büyük bir davadır. Ana vatan ve yavru vatan bir bütün olarak Büyük ve Şanlı Türk Milleti’nin davasıdır. Kıbrıs Davasında bağımsızlığa doğru atılan ilk adımlardan biri 1974’te Kıbrıs Barış Harekatıyla başladı. Kıbrıs Türk’ün vatansız olmayacağını ve vatanından bir karış toprak alınmasına asla müsaade edilmeyeceğini tüm cihana gösterdi. Bundan tam 39 Yıl önce dün, yani 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’miz milli mücadele lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın önderliğinde kuruldu. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Dün bende Yavru Vatanımız Kıbrıs’ın 39. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Antalya Cumhuriyet Meydanı’mızda düzenlenen kutlama törenine Başkonsolosumuz Sayın Cem Topçu ile birlikte katıldım. Bu vesileyle bugün burada bir kez daha bu kutlu özgürlük mücadelesinin baş kahramanları Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere Başbakanlarımız Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Kıbrıs Türk halkının gıyabında emeği geçen herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Kıbrıs semalarını ezansız, hilali mahzun, vatanı esir bırakmamak için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Kardeşlerimiz Kıbrıs Türk halkına huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek temenni ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkarak, ruhlarını şad edeceğiz. Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz Mavi Vatanımız Kıbrıs ile ortak ideallerimiz doğrultusunda güçlü bir gelecek kurmak amacıyla daha çok çalışacağız. Hep birlikte tek yürek olacağız. Biz bir ve beraber olduğumuz müddet Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayıp Antalyalı esnafın yanında olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a toplantıya teşriflerinden dolayı Antalya esnaf ve sanatkarları adına teşekkür plaketi takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında "Sayın AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve değerli oda başkanları sevgili arkadaşlar beni buraya davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Az önce sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi daha önceden Antalya’da bir toplantıda başkanımız ile bir araya gelerek yaptığımız çeşitli sohbetlerden sonra 100 bine yakın üyeniz ile esnaflarınız ile birlikte sizleri Kıbrıs’ta görmekten mutluluk duyacağımızı, yakın bir tarihte sizi buraya beklediğimizi ifade etmiştim. Sayın Başkanımızda Kıbrıs’a gelip toplantınıza bizleri de davet edince bizde seve seve katıldık. Sözümüzü yerine getirdik” diyerek Kıbrıs’ta bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

“Kıbrıs ve Türkiye arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecek”

Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ne mutlu bize ki artık bu çağda uçaklarımızda maşallah her gün Türkiye’nin çeşitli havalimanlarına gidip geliyor. Pandemide sıkıntılar yaşadık çünkü karantina durumundan dolayı uçakların hepsi hemen hemen durmuştu. Şimdi rakamlara baktığımızda uçak sayısı ve gelen misafirler pandemi öncesini yakalamış durumda ve hatta geçmek üzere. Görmüşsünüzdür yeni havalimanı tamamlanmak üzere. Kıbrıs’ın potansiyeline yakışır yeni havalimanımız önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacaktır. Şu an havalimanımızın kapasitesi yıllık 2 milyon ziyaretçi ağırlayabilirken yeni havalimanımız bana verilen son bilgilere göre 10 milyon ziyaretçi ağırlayabilecektir.”

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her zaman destek olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlara teşekkürlerini ileterek, “Antalya çok büyük bir turizm yeri. Tabii biz kendi potansiyelimizi Antalya ile mukayese edemeyiz. Rakamlara baktığımızda gerçekten insan iftihar eder, gurur duyar. Benim bu görevimde bana tam destek olan uluslararası temaslarda müzakere ve toplantılarda her zaman yanımızda duran Antalyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu buradan selamlıyorum. Onun vizyonu, düşünceleri, değerlendirmeleri, Kıbrıs’a bakış açısı Kıbrıs’ta da gerçekten son dönemde epey bir gelişmelere vesile olmuştur ve olacaktır. Dolayısıyla sizlere minnetlerimizi ifade ediyorum. Biz buradaki varlığımızı öncelikle Ana Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin buraya verdiği desteklerle her gün arttırabilmekteyiz. Çünkü burada büyük bir ulusal mücadele var. Bildiğiniz gibi yıllar evvel ada 74’ten önce Rumların akıbetindeydi. Ege adalarından sonra Rodos, Girit ve 13. Ada olarak gördükleri Kıbrıs’ta Anadolu’yu Türkiye’yi kuşatmaya çalışacakları bir Yunan adası olacaktı. Dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra yeni bir dönüm noktası oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelleri işte o zaman atılmış o günden bu güne kadar Kıbrıs’ı güçlendirmek için canla başla çalışılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Buradaki varlığımız ana vatan Türkiye’nin destekleriyle mümkün olmuştur”

Ersin Tatar, konuşmasının devamında, “Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’a her daim destek olmaktadır. Hem turizm alanında oteller ve yeni birtakım yatırımlar ile hem üniversiteye öğrenci akışı ile hem de yine Türkiye’mizin Anadolu’daki suyu ile tarımsal faaliyetlerimizin sürdürülmesi yeni ürünlerin oluşturulması, ihracat potansiyelini arttırması, aynı zamanda tabii ki bilişim sektörü, sanayi bölgelerimiz ve çeşitli hizmetler sektöründe gelişmelere yol açılmıştır. Dolayısıyla sizler burada ciddi anlamda finansal ilişkiler kurabilir, çeşitli sektörlerde yatırım yapabilir, iş insanları, esnaf ve sanatkarlarımız ile gelişmeleri değerlendirip yeni hizmetlere yol açabilirsiniz. Bu şekilde ziyaretler ve sizlerle temaslarımız bütün bunlar aramızdaki bağları güçlendirmektedir. Zaten buradaki varlığımız dediğim gibi ana vatanımız Türkiye’den bize olan her türlü manevi ve ekonomik desteklerle mümkün olabilmiştir” diye konuştu.

“Biz büyük Türk milletinden kopmaz bir parçayız”

Türki Milleti’nden kopmaz bir parça olduklarını ifade eden Tatar, “Birbirimize o kadar yakınız ki, sabah kalktığımızda buradan bakıp Torosları gayet net görebiliriz. Diğer taraftan siz baktığınızda buranın Beşparmak dağlarını görebilirsiniz. Antalya’dan buraya uçuş 35-40 dakika dolayısıyla bu yakınlıklarla birlikte çeşitli farklı ilişkiler geliştirilebiliriz. İşte bütün bunlar ülkemizin geleceği bakımından umut verici projelerin hayata geçmesine vesile olabilir. Antalya’dan sizleri, tecrübesiyle, bilgisi, birikimiyle ve başarılarıyla esnaf başkanlarını, iş insanlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakından duyduğunuz bu ilgi ve alakadan dolayı sizleri çok takdir ettiğimi belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte bizlerin iş insanları da sizleri ziyaret eder. Ve bütün bu ziyaretler aramızdaki bağların daha da gelişmesine vesile olur. Bu düşünceler ile hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Biz kimiz biz büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız" şeklinde konuştu.

“Sizlerin her zaman burada Kıbrıs’ta dostlarınız olduğunu unutmayın”

Tatar son olarak, “Her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dostlarımız olduğunu ve bizim kalbimizin de Kıbrıs için attığını vurgulayan Ersin Tatar; “Sizlerin de kendi ortamlarınızda kendi iş dünyanızda münasebetlerinizi sürdürürken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her zaman hatırlaması lazım ve her yerde söylediğim gibi her Türk insanı mutlaka en az hayatında 1 kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmesi lazım” diyerek sözlerini sonlandırdı.