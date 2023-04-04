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İstanbul’da 31 Mart - 2 Nisan tarihleri Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kocaeli adına şampiyonaya katılan Doruk Demir, 12-14 Yaş Tek Erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olma başarısı gösterdi. 12-14 Yaş Çift kategorisinde ise Doruk Demir ve Mira Koçak Türkiye 4’üncüsü oldu. Antrenörlüğünü İlknur Pala’nın yaptığı Enerji GSK kulübüne bağlı sporculardan Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli’den katılan Doruk Demir ve Mira Koçak, 12-14 yaş kategorilerinde başarılarla kente döndü. Müsabakalardaki başarısının ardından Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

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