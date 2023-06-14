2018 yılından bu yana Enerjinin Yıldızları Projesi ile yüzlerce genci sektöre kazandıran AEDAŞ, Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Yüksek Gerilim Dalı 12. sınıf öğrencileri için Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ne teknik gezi düzenledi.

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen Enerjinin Yıldızları Projesi ile 2018 yılından beri yüzlerce ‘yıldızı’ sektöre kazandıran Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı 12. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir teknik gezi düzenledi.

Antalya’da Manavgat Irmağı üzerinde kurulu olan Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ni (HES) ziyaret eden Enerjinin Yıldızları, yılda 1 milyar 620 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesisi yerinde görme ve HES’lerin çalışma prensiplerini öğrenme fırsatını yakaladı. Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim alan 17 öğrenci ve 3 eğitimcinin katıldığı geziye, AEDAŞ’tan teknik eğitmenler de eşlik etti.

Teorik bilgiler pratiğe dönüşüyor

Enerjinin Yıldızları’nı yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile destekleyerek sektöre hazırladıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz teknik geziler, gençlerimizin enerji sektörüne olan ilgisini artırırken mesleki gelişimine de büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda Antalya’mızda bulunan Oymapınar HES’e düzenlediğimiz geziyle, öğrencilerimiz HES’lerin üretim sürecini yakından görme öğrenme fırsatını yakalarken, santralin çalışma prensibi, enerji üretimi ve dağıtım süreci konularında saha uzmanlarından bilgi alarak sektöre dair pratik deneyimler elde etti. Bu gezinin onların kariyer yolculuğunda büyük katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hedefimiz; ülkemizin yetişmiş insan gücüne, gençlerimizin istihdamını artırmaya katkı sunmak” değerlendirmesinde bulundu.

Proje 3 ilde devam ediyor

2018 yılından bu yana üç ilde devam eden Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018’de yapılan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul’da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü açılmıştı. Ayrıca 3 şirket, öğrencilere eğitim hayatları sırasında burs ve staj imkânı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam imkanı sağlıyor.