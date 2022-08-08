Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonu ile yürütülen Ulusal Staj Seferberliği programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören yirmi öğrenci Adıyaman Üniversitesinde (ADYÜ) staja başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonu ile yürütülen Ulusal Staj Seferberliği programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören yirmi öğrenci Adıyaman Üniversitesinde (ADYÜ) staja başladı.

Öğrenciler, staj öncesi ADYÜ Kariyer Merkezi öncülüğünde, ADYÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve Doç. Dr. Yasemin Altunbaş ile A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Barış Kartal tarafından verilen İş Güvenliği ve Sağlığı eğitimini aldıktan sonra stajlarına başladı.

Eğitimlerin ardından üniversite yönetimi tarafından görevlendirildikleri birimlerde iş başı yapan öğrenciler, 20 iş günü sorunda stajlarını tamamlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, stajın, öğrencilerin kariyer yolculuklarındaki önemine vurgu yaptı.

Rektör Turgut, “Staj çalışma hayatına atılan ilk adımdır. Özellikle öğrencilerin iş hayatını yakından tanımaları, niteliklerini ve yeteneklerini geliştirmeleri ve mezuniyet sonrası kariyerlerini daha doğru bir şekilde yapma fırsatı vermesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla öğrenciler bakımından iş hayatını tanıma ve çalışma hayatının temel kurallarını öğrenme bakımından büyük bir önem taşıyor. Bu çerçevede önemli bir uygulamanın altına imza atan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkililerine teşekkür ederken, stajyer öğrencilerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.