Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından 2022-2023 akademik yılında eğitim görmeye başlayacak yeni öğrenciler için özel yetenek sınavı yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından 2022-2023 akademik yılında eğitim görmeye başlayacak yeni öğrenciler için özel yetenek sınavı yapıldı.

Yeni akademik yılında 30 kişilik kontenjan ile eğitim-öğretime devam edecek olan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü için düzenlenen özel yetenek sınavına Türkiye’nin değişik illerinden 520 öğrenci adayı başvuru yaparken, sınava 190 aday katıldı.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen ön kayıt işleminin ardından yapılan özel yetenek sınavında, aday öğrenciler yetenekli elleriyle hünerlerini sergiledi.

“Desen” ve “İmgesel çizim” olarak tek aşamalı gerçekleştirilen özel yetenek sınavında öğrenci adayları kıyasıya yarıştı.

Jüri başkanlığını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Alagöz’ün yaptığı sınavda, Doç. Dr. Bayram Dede ve Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay da yer aldı.

Özel yetenek sınavı sonunda ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi için YÖK tarafından belirlenen 3’ü engelli toplamda 30 kişilik öğrenci kontenjanın tamamı doldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Alagöz, sınava katılan tüm öğrenci adaylarına teşekkür ederek, “Sınavımız şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Jüri üyeleri isimleri görmeden değerlendirme yapmışlardır. Şimdiden yeni öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.