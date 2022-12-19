Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), üniversitelerin bir önceki eğitim-öğretim döneminde yaptıkları çalışmaları temel alarak oluşturulan GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları (GreenMetric Ranking of Universities) Aralık 2022 raporuna göre sıralamada üst sıralara yüksekldi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), üniversitelerin bir önceki eğitim-öğretim döneminde yaptıkları çalışmaları temel alarak oluşturulan GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları (GreenMetric Ranking of Universities) Aralık 2022 raporuna göre sıralamada üst sıralara yüksekldi.

Adıyaman Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında 1050 üniversite arasında 685., Türkiye’deki 209 üniversite arasında ise 61. olma başarısı gösterdi.

Üniversitelerin, Kurulum ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık, Toplu Taşıma ve Eğitim ve Araştırma kriterlerine göre değerlendirildiği araştırmada ADYÜ, Kurulum ve Altyapıda imkanlarında 935; Enerji ve İklim Değişikliğinde 1110; Atık konusunda 975; Su kriterinde 210; Toplu Taşımada 760 ve Eğitim ve Araştırmada 1050 puan toplayarak toplamda 5040 puan alarak önemli bir başarının altına imza attı.

GreenMetric parametrelerine göre Anadolu, Ankara, KATÜ, Sivas Cumhuriyet, Bolu Abant İzzet Baysal gibi birçok köklü üniversiteyi geride bırakan ADYÜ, 2019 yılından bu yana her geçen yıl sıralamasını üst seviyelere taşımaya devam ediyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ADYÜ’nün GreenMetric sıralamasındaki yerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha iyi yerlere gelebilmek adına çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Turgut, “Üniversitemiz, eğitimde kalite ve öğrenci odaklı bir üniversite olup, sürekli olarak gelişimi ve başarıyı hedeflemektedir. Her yıl dünya üniversiteleri arasında yerimizi almak ve bu yükselişin arttığını görmek hem Üniversitemiz hem de şehrimiz adına önemli bir gururdur. Uluslararası alandaki başarılarımız ile Üniversitemizin görünürlüğünü artırmaktayız ve sosyal anlamda farkındalık oluşturmaktayız. Öğrencilerimize daha kaliteli eğitim verebilmek adına, çalışmalarımız aynı düzende ve hız kesmeden devam edecektir. Bu başarıların sağlanmasında emeği geçen tüm akademik, idari personellerimize ve sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.